Nachrichten AUF1 vom 16. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:



+ Zahlen immer dramatischer: Immer mehr Tote in Ländern mit hohen Corona-Impfquoten + Wahlen in Nordrhein-Westfalen: Beherrschen die Grünen bald ganz Deutschland? + „Sozialamt der Welt“: BRD zahlt fast eine halbe Milliarde für Kinder im Ausland + Obwohl EZB zu beschwichtigen versucht: Stagflation wird immer wahrscheinlicher + Gunter Hannich warnt bei „Wirtschaft AUF1“: „Der Mega-Crash steht bevor!“ + Abgekartetes Spiel? Politisch-korrekter Sieg der Ukraine beim Song Contest + Mark Hansen: „Es gibt keine staatlichen Vorbereitungen für Krisen-Fälle“ + Die gute Nachricht: Impf-Verweigerer Novak Djokovic siegte in Rom

Kurzmeldungen:



+ Ukrainische Migrantin geschändet: Syrischer Vergewaltiger auf freiem Fuß + Weil PET rar ist: Mineralwasser wird teurer + Grüner Irrsinn: Norwegen will auch E-Autos abschaffen + Wegen Öl-Mangel: Anbau von Sonnenblumen steigt rapide + Anhebung der GEZ-Zwangsgebühren: „Hungern für ARD und ZDF?“

Quelle: AUF1