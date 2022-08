Interview mit Milosz Matuschek – Dokumentarfilm “Pandamned”

Die neue Serie “Debattenraum” wird mit einem Interview mit Milosz Matuschek eröffnet! Milosz Matuschek ist Volljurist, Journalist und Autor verschiedener Bücher sowie des Blogs “Freischwebende Intelligenz”. Gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer Marijn Poels hat er den Film “Pandamned” produziert. Dieser Film ist eines der wenigen kritischen Werke zur Corona-Krise.

Er kann kostenfrei auf apolut und anderen Plattformen gesehen werden und wurde darüber hinaus in verschiedenen Independent-Kinos, wie dem Stüssihof in Zürich, der großen Freiheit in Hamburg und dem Kino Cinema 8 in Schöftland/Aargau, sowie in zahlreichen Wohnzimmer-Screenings und auf Demos, gezeigt.



Es ist ein Film, in dem sich der Niederländer Marijn Poels auf die Suche nach Antworten macht. Der Film zeigt auf, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft Fragen stellt, um an Wissen und an ein reflektiertes Bild zur Pandemie zu kommen.



Nur wenn wir skeptisch sind und uns jede Meinung anhören, können wir korrupte Netzwerke, die von wenigen korrupten Oligarchen manipuliert werden, entlarven. In einer Zeit, in der Zensur und Medienmacht an vorderster Stelle stehen, ist dies unerlässlich.



Das Interview mit Milosz Matuschek spiegelt genau diese Suche nach nötigen Antworten wieder, um unsere Gesundheit und auch den Frieden zu bewahren.



Hier der Link zum Film: https://apolut.net/pandemned-der-film/





Quelle: apolut