AfD-Informationsvideo: Jetzt Wahlbeobachter werden!

Damit das offizielle Wahlergebnis bei der Bundestagswahl auch dem tatsächlichen Wahlergebnis entspricht, kann es nicht schaden, sich als Wahlbeobachter zu betätigen. Sehen Sie jetzt in diesem AfD-Informationsvideo, warum das so wichtig ist und wie Sie helfen können! Und nicht vergessen: Unbedingt am 26. September die AfD wählen, um die Altparteien zu schocken!

Sehen Sie hier das Informationsvideo:



Quelle: AfD Deutschland