Mannheim: Messer-Attacke auf AfD-Politiker!

Der Kampf gegen Rechts eskaliert und die kranke Gesellschaft der BRD zeigt immer häufiger ihr hässliches Gesicht. Gestern Abend wurde in Mannheim der AfD-Politiker Heinrich Koch bei einer Messer-Attacke krankenhausreif verletzt. Und auch in Sachsen kam es zu einem Mordanschlag. Was ist konkret geschehen? Wie steht es um die Opfer und Täter? Und wer trägt die eigentliche Verantwortung für diese vergiftete Stimmung gegen deutsche Patrioten?

Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm bringen Sie auf den aktuellsten Stand. Quelle: COMPACT-TV