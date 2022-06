Was ist das mysteriöse Große Projekt? COMPACT.Der Tag

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 131.000 Ausländer eingebürgert, fast 22.000 mehr als 2020. Diese Zahl veröffentlichte das Statistische Bundesamt am Freitag. 19.100 der Eingebürgerten waren Syrer. Die meisten von ihnen waren als illegale Einwanderer nach Deutschland gekommen. Und damit herzlich willkommen zu Compact Der Tag am 10. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Europäische Zentralbank – Kehrtwende unter Druck Großes Projekt – Polens Außenpolitik wir aggressiver Verfassungsschutz – Freddy Ritschel fragt, warum A plus B gleich C ist Das Letzte – Wo beginnt der nächste Krieg? Quelle: COMPACTTV