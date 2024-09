Basta Berlin (240) – SPDebakel

Die deutsche Regierung geht mit wehenden Fahnen unter. Schuld sind nicht nur SPD-Gesichter wie Scholz, Faeser und Lauterbach. Schuld ist nicht allein die grüne Bevormundung. Schuld ist auch das Versagen bei Asyl und Migration. Doch was nun? Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen heute auf den gegenseitigen Überbietungswettbewerb der Parteien zum Thema Migration. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen und den Erfolgen von AfD und BSW gibt es großes Geschrei. Und im Hintergrund bastelt der Gesundheitsminister weiter fleißig an üblen Gesetzen...

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:31 Flutschfinger-Fraktion



00:34:20 Der berühmte „Mittelteil“



00:49:02 Die sieben Sozen



01:06:11 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin