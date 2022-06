Plant Scholz schon für den Krieg? COMPACT.Der Tag

Die Zahl gewaltbereiter Linksextremisten in Deutschland ist auch nach offiziellen Angaben erneut angestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz hervor. Demnach gibt die Behörde die Zahl potentieller Gewalttäter mit 10.300 an. Dagegen seien die Fälle linksextremistisch motivierter Straftaten weniger geworden. Es habe 6.100 Delikte gegeben.Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 7. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Ukraine-Krieg – Was ist los in Europas größtem Atomkraftwerk?

NATO-Ostflanke – Plant Scholz schon für den Krieg?

Säbelrasseln – Amerikanischer Angriffsträger kreuzt in der Ostsee

Das Letzte – 100-Milliarden-Paket: Ein bisschen ja, ein bisschen Nein bei der AfD Quelle: COMPACTTV