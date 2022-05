Nachrichten AUF1 vom 12. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Die sind die Themen:



+ WHO gibt zu: Corona-Zwangsmaßnahmen schuld an extremer Übersterblichkeit + Erneut zeigt eine Studie: Immunität von Genesenen 13-mal stärker als bei Geimpften + Christian Hafenecker(FPÖ) im AUF1-Gespräch:„Regierung hat sich bei Medien eingekauft“ + Ukraine-Konflikt: EU soll den Krieg und danach den Wiederaufbau finanzieren + „Multikulturelle Bereicherung“: Schießereien werden in NRW immer alltäglicher + „Schicksale AUF1“: Ein Diakon und ein Pfarrer kämpfen gegen die Corona-Tyrannei + Schwabs Spinnennetz:Tausende Kader des Weltwirtschaftsforums sind weltweit aktiv + Die gute Nachricht: Bismarckturm in Concepción wieder aufgebaut

Kurzmeldungen:



+ „Grüner“ Kahlschlag in Brandenburg: Solarpark statt Wald + Volksdroge Nr. 1: WHO gegen Onlinewerbung für Alkohol + Berufsschwule gesucht: Sexuelle Umerziehung in Kindergärten schreitet voran + Soll nicht über Wahlbetrug sprechen: Brasiliens Präsident von CIA gemaßregelt + Ab 2035 nur noch E-Autos: EU-Klimawahn wird Autoindustrie vernichten

Quelle: AUF1