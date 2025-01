Transhumanismus – eine düstere Zukunft?

Wer treibt sie voran, die Zerstörung der Zukunft, und mit welchem Ziel? Wie derzeit beinahe in jedem Plan sind Kinder und Jugendliche das Angriffsziel von denen, die sich die Welt und die Menschen untertan machen wollen. Durch die digitale Welt, in der Kinder und Jugendliche sich permanent aufhalten, werden Beziehungen verhindert und menschliche Bindungen verkümmern. Familien werden zerstört und den Eltern die Fürsorge und Kontrolle entrissen. Die Kralle des Transhumanismus bemächtigt sich der geschwächten und orientierungslosen Generation.

Transhumanismus, wer treibt ihn voran?

„Auf 1“- Moderator Stefan Magnet erklärt in seiner Sendung „Der wahre Geheimplan“:

„In den letzten Monaten ist eines immer offener zu Tage getreten: Die Ideologie des Transhumanismus schickt sich an, die Spezies Mensch auszulöschen. Der Satz, dass der Mensch überwunden werden soll, ist eine grobe Verharmlsung, denn überwunden, das klingt so passiv und unblutig.“

Es besteht die Behauptung, der Transhumanismus sei eine weltweite Verschwörung, die die Menschheit vernichten will, um traditionelle Konzepte des Menschseins zu überwinden. Inwieweit diese Aussage stimmt, will die nachfolgende Sendung überprüfen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV