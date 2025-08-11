Gaza – ein Verbrechen. So titelt der SPIEGEL. Aber welche Art von Verbrechen? Ein Unfall? Ein Kontrollverlust? Nein. Es ist kollektive Bestrafung. Geplant, erlaubt, gerechtfertigt – von jenen, die sonst auf Menschenrechte schwören. Der Westen sieht weg. Oder schlimmer: Er schaut hin – und liefert weiter. Dieses Gespräch legt den Finger in die Wunde. Kein journalistisches Feuilleton. Eine Anklage. apolut fragt. CHAT antwortet: Was in Gaza geschieht, ist kein Krieg. Es ist Strategie.

Quellen:

1. Amnesty International: Israel begeht Genozid in Gaza

• Amnesty-Bericht: Israel committing genocide against Palestinians in Gaza (Dez 2024)

2. Human Rights Watch: Extermination & Genocide in Gaza

• HRW: Israel’s Crime of Extermination – Acts of Genocide in Gaza (Dez 2024)

3. Internationaler Gerichtshof (IGH) – Verfahren Südafrika vs. Israel

• Wikipedia-Übersicht zum IGH-Genozidverfahren gegen Israel

• Amnesty: Stellungnahme zu den IGH-Anhörungen gegen Israel (Jan 2024)

4. Kollektivstrafe & humanitäre Blockade

• OHCHR – UN-Kommission findet Kriegsverbrechen & Verbrechen gegen die Menschlichkeit

• Wikipedia: Collective Punishment (rechtlicher Hintergrund & Anwendung auf Gaza)

5. Internationaler Strafgerichtshof (ICC): Haftbefehl gegen Netanyahu & Gallant

• Wikipedia: ICC arrest warrants for Israeli leaders (Netanyahu, Gallant)

6. Weitere UN-Dokumentation (UNHRC, OHCHR, UNISPAL)

• UN-OHCHR: Israelischer Angriff auf Gaza – Kriegsverbrechen & Verbrechen gegen die Menschlichkeit

• UNISPAL / OHCHR: UN-Report 08.11.2024 zur Lage in Gaza

Quelle: apolut