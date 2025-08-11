apolut fragt. KI antwortet: Gaza – ein Verbrechen. So titelt der SPIEGEL.
Gaza – ein Verbrechen. So titelt der SPIEGEL. Aber welche Art von Verbrechen? Ein Unfall? Ein Kontrollverlust? Nein. Es ist kollektive Bestrafung. Geplant, erlaubt, gerechtfertigt – von jenen, die sonst auf Menschenrechte schwören. Der Westen sieht weg. Oder schlimmer: Er schaut hin – und liefert weiter. Dieses Gespräch legt den Finger in die Wunde. Kein journalistisches Feuilleton. Eine Anklage. apolut fragt. CHAT antwortet: Was in Gaza geschieht, ist kein Krieg. Es ist Strategie.
Quellen:
1. Amnesty International: Israel begeht Genozid in Gaza
• Amnesty-Bericht: Israel committing genocide against Palestinians in Gaza (Dez 2024)
2. Human Rights Watch: Extermination & Genocide in Gaza
• HRW: Israel’s Crime of Extermination – Acts of Genocide in Gaza (Dez 2024)
3. Internationaler Gerichtshof (IGH) – Verfahren Südafrika vs. Israel
• Wikipedia-Übersicht zum IGH-Genozidverfahren gegen Israel
• Amnesty: Stellungnahme zu den IGH-Anhörungen gegen Israel (Jan 2024)
4. Kollektivstrafe & humanitäre Blockade
• OHCHR – UN-Kommission findet Kriegsverbrechen & Verbrechen gegen die Menschlichkeit
• Wikipedia: Collective Punishment (rechtlicher Hintergrund & Anwendung auf Gaza)
5. Internationaler Strafgerichtshof (ICC): Haftbefehl gegen Netanyahu & Gallant
• Wikipedia: ICC arrest warrants for Israeli leaders (Netanyahu, Gallant)
6. Weitere UN-Dokumentation (UNHRC, OHCHR, UNISPAL)
• UN-OHCHR: Israelischer Angriff auf Gaza – Kriegsverbrechen & Verbrechen gegen die Menschlichkeit
• UNISPAL / OHCHR: UN-Report 08.11.2024 zur Lage in Gaza
Quelle: apolut