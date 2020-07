MARKmobil Aktuell: Titanenkampf

Die Polizeieinsätze gegen das Organisierte Verbrechen gleichen inzwischen einem Titanenkampf. Seit Wochen klicken überall auf der Welt die Handschellen. Auch in Deutschland. Schwerpunkt sind im Augenblick die Menschenschmuggler und Mafiaclans. Mit Hundertschaften holt die Polizei die Schwerverbrecher aus ihren Löchern. Im Mittelpunkt dieser Folge stehen neben einer Vielzahl von deutschen Einsätzen zwei besonders schwere Fälle in Italien: In Piacenza wurde eine komplette Carabinieri-Kaserne beschlagnahmt und alle "Beamten" dingfest gemacht.

Sie waren in Wirklichkeit ein Drogenclan - der zuvor sogar von allerhöchster Stelle für sein Tun ausgezeichnet worden ist. Und in der Nähe von Mailand hat die Staatspolizei eine perverse Psycho-Sekte auffliegen lassen, die 30 Jahre lang (!) junge Frauen und minderjährige Mädchen gequält hat. Sie hatte es vor allem auf den weiblichen Nachwuchs der gebildeten und intelligenten Oberschicht der Italiener abgesehen. Die riesige Sekte verfügte über eigene Betriebe, eigene Wohnungen und sogar eigene Gemeindeverwaltungen. Eine irrer Kriminalfall! Das alles und noch viel mehr passiert jetzt gerade zur selben Zeit. Und unsere Systemmedien berichten nur ganz, ganz leise. Bei einer Umfrage im österreichischen Freistadt erfährt Reporter Mark Hegewald: Viele Menschen haben von dem Titanenkampf bislang kaum etwas mitbekommen, weil das Fernsehen beharrlich schweigt. Warum nur?

Quelle: MARKmobil