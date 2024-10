Interview mit Dr. Michael Lüders – Eskaltion in Nahost: Droht jetzt der 3. Weltkrieg?

Nach dem Einmarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und dem Vergeltungsschlag des Iran gegen Israel steht die Region vor einem möglichen Flächenbrand. In Anbetracht der Ereignisse droht ein großer Krieg, dessen Ausmaß kaum vorstellbar ist. Über die aktuellen Entwicklungen sprach ich am 1. Oktober in Berlin mit dem Nahostexperten Michael Lüders.

Das Gespräch wurde wenigen Studen vor dem Vergeltungsschlag des Iran auf Israel aufgezeichnet. Das Interview ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch; das vollständige Interview wird am 7. Oktober auf meinem Kanal veröffentlicht.

Quelle: Flavio von Witzleben