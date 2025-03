Demokratie am Abgrund: Kampf um Rumänien!

Ist dieses Land ein Blick in unsere Zukunft? In Rumänien steht die Demokratie am Abgrund. Patrioten kämpfen um ihr politisches Dasein. COMPACT-TV war vor Ort und hat mit den wichtigsten Akteuren gesprochen.

