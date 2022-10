Gemeinsam den besseren Weg beschreiten – Better Way Konferenz in Wien

Wien war im September Schauplatz der „Better Way Conference“, an der Ärzte, Pathologen, Anwälte, Aktivisten, Vertreter der neuen Medien und Medienpersönlichkeiten aus aller Welt teilnahmen. Kla.TV war alle fünf Tage für Sie mit dabei und zeigt Ihnen hier Streiflichter dieser internationalen Konferenz. Tauchen Sie ein in die Stimmung und erfahren Sie in exklusiven Interviews, was die Redner bewegt und was ihre Visionen für eine bessere Zukunft sind.

Unter dem Motto „Better Way Conference“ fand in Wien eine fünftägige Veranstaltung statt. Mit dabei waren Ärzte, Pathologen, Anwälte, Aktivisten, Vertreter der neuen Medien und Medienpersönlichkeiten aus aller Welt. Es ist wahrscheinlich die schönste Konferenz, bei der ich je war. Und ich war auf vielen Konferenzen.



Wir sind da, um zu helfen, dass diese Friedensbewegung etwas Internationales wird und etwas Kraftvolleres wird. Es sind viele kraftvolle kommunikative Menschen, Physiker, Diplomanten, welche alle in die Better Way Konferenz involviert sind. Sie haben fantastische Ideen.

So viel positive Energie in einem Raum! Ich denke, das sehen wir alle so. Es ist fantastisch! Man spürt die Energie in der Luft, und die kommt von EUCH. Und ich denke, wir sind alle sehr sehr dankbar, dass ihr hier seid.

Es ist einfach eine sehr hohe Energie und vor allem eine wahnsinnige Wissensdichte!

Ich bin hierhergekommen, um Leute zu treffen, die interessant sind, die Fragen stellen, wo ich was lernen kann und mit denen ich gerne diskutiere.

Die Better Way Konferenz erlebe ich sehr emotional. Es hat genau meine Erwartungen getroffen. Und ich denke, es ist so nett, die Menschen hier so glücklich zu sehen. Und alle zusammen und sie lachend zu sehen! Es ist wirklich schön! ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV