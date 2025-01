Im Gespräch: Stefan Magnet: Herbert Kickl neuer Bundeskanzler in Österreich?

Nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS wurde in Österreich die sogenannte Brandmauer eingerissen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen beauftragte daraufhin Herbert Kickl, den Vorsitzenden der FPÖ, mit Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte Herbert Kickl der erste Bundeskanzler in der Geschichte der FPÖ werden. Er sprach bereits von einer „neuen Ära“, die damit für Österreich beginnen würde.

In Deutschland haben diese Entwicklungen sowohl in den Medien als auch in der Politik für große Unruhe gesorgt. Es herrscht die Sorge, dass ein ähnliches Szenario auch in Deutschland denkbar wäre.

Über diesen politischen Paukenschlag in Österreich und die Frage, ob dies eine Blaupause für die Bundestagswahl sein könnte, spricht der Journalist und Gründer des österreichischen Senders Auf1 im aktuellen Interview.

Quelle: apolut