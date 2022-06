M-PATHIE – Zu Gast heute: Heiko Schöning „Wir sollten Denkfabriken gründen”

Heiko Schöning ist ein Hamburger Arzt, Autor, Erfinder und Medizinaufklärer. Schöning ist in der Öffentlichkeit durch die Querdenker-Bewegung in 2020 bekannt geworden, die sich den Einschränkungen der Grundrechte im Zuge der Corona-Pandemie ab März 2020 widersetzte und in Sachen Pandemie und Staatsterror Zusammenhänge aufzudecken versuchte. So war Schöning auch Gründungsmitglied der „Ärzte für Aufklärung“, die im Zuge der Pandemie-Aufklärung Öffentlichkeitsarbeit gestaltet.

In diesem Gespräch lassen der Moderator und sein Gast Heiko Schöning die letzten zwei Jahre einmal Revue passieren und geben Einblicke darin, wie Schöning seine Analysen, die er in seinem Buch „Game Over“ veröffentlichte, vollzog. Heiko Schöning besuchte den Moderator Rüdiger Lenz bereits im Jahr 2018, lange bevor die Corona-Pandemie weltweit von der WHO ausgerufen wurde und erklärte Lenz damals schon genau das, was 2020 dann real geschah. Woher wusste Schöning zwei Jahre zuvor, was geschehen wird? Nun, heute ist es einfach herauszufinden, wie er dazu kam. Denn es gab auch andere Menschen, weltweit, die voraussagten, was in naher Zukunft geschehen wird. Um den Verursachern des weltweit größten Verbrechens an der Menschheit beizukommen und vorbeugend solchen Verbrechersyndikaten besser auf die Spur zu kommen, braucht es Denkfabriken, die aus der Aufklärungs-Bewegung selbst entstehen sollten. Mehr über Heiko Schöning hier: https://wirkraft.org und hier: https://www.aerzte-fuer-aufklaerung.de Quelle: apolut