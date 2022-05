Vovan und Lexus mit George W. Bush, zweiter Teil: Biolabore, Saakaschwili und Monica Lewinsky

Vovan und Lexus sind die bekanntesten Prankster Russlands und schafften es mit ihren Opfern immer wieder international in die Schlagzeilen. Nun ist wieder jemand in ihre Falle getappt, und zwar niemand Geringeres als der ehemalige US-Präsident George W. Bush. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vovan und Lexus sind berüchtigt, und es gelingt ihnen immer wieder, ihre Opfer aufs Glatteis zu führen. Dabei traf es den Leiter der Bayrischen Staatsoper ebenso wie den britischen Verteidigungsminister.

Nun ist wieder jemand in ihre Falle getappt, und zwar niemand Geringeres als der ehemalige US-Präsident George W. Bush. Und im Glauben daran, mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij zu sprechen, nahm er kein Blatt vor den Mund, was pikante Details in der Politik angeht. Nach dem ersten Teil zeigen wir euch nun Teil zwei.

Quelle: RT DE