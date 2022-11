Nachrichten AUF1 vom 21. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Deutschland: Lauterbachs Impfpropaganda vereinnahmt geschmacklos den Totensonntag

+ Masken-Justiz: So gängeln deutsche Gerichte Gegner der Gesichtswindel

+ Linker „Falter“ erkennt „Muster“: „Flüchtlingskinder“ verkaufen Drogen und vergewaltigen Mädchen

+ Hannes Amesbauer (FPÖ) zur Grenzsicherung: „Ohne Zäune wird es nicht gehen“

+ Klima-Schwindelkonferenz: Die dummen Europäer sollen künftig für alles blechen

+ Niederlande: Ausgeliefert an das Weltwirtschaftsforum – auf dem Weg in den Great Reset?

+ Prof. Dr. Christian Schubert: „Isolation und Panikmache schädigen das Immunsystem“

+ Die gute Nachricht: AUF1 weiter am Vormarsch

Kurzmeldungen:

+ Grüne Minister: Bildungsfern und peinlich

+ Linke Kriegstreiberei: Moralisten fordern mehr Waffen für die Ukraine

+ Multikulti: Migrant zündet in Amsterdam Unterkünfte an

+ Berlin: Bürgerämter wegen Wahlwiederholung geschlossen

+ Israel-Connection: Kurz nun Angestellter von Trump-Schwiegersohn

Quelle: AUF1