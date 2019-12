Schrang TV: Interview des Jahres - Petra Paulsen und Neverforgetniki im Gespräch

Über zwei Million Menschen sahen ihre Botschaft auf YouTube. Spätestens seit ihrer Teilnahme an der ZDF Sendung “Wie geht's Deutschland“ wurde sie einem breiten Publikum bekannt. Die Rede ist von Petra Paulsen. Ihr gerade erschienenes Buch „Zivilcourage: Frieden und Freiheit für alle “ ist auf dem besten Weg wie ihr erstes Buch ,ein Besteller zu werden.

Als eine unübersehbare Zahl von Menschen aus dem Nahen Osten und Nordafrika im Herbst 2015 plötzlich unkontrolliert nach Deutschland strömte, stellte sich die Gymnasiallehrerin die Frage „Was ist hier bloß los?“. Sie machte sich auf die Suche nach den Hintergründen einer Entwicklung, die sich immer mehr als ein Verhängnis abzeichnet – für Deutschland ebenso wie für Europa.



Innerhalb von nur wenigen Monaten avancierte Neverforgetniki (Niklas Lotz) zu einem ganz großen Hoffnungsträger der freien Medienszene. Mit nur 20 Jahren schafft er es wie kein Zweiter, durch sein Wissen und seine verständliche Wortwahl Jung und Alt gleichermaßen anzusprechen. Seine immer fundierte Botschaft erreicht vor allem die Herzen der Menschen, die sich nicht mehr durch die aktuelle Politik vertreten fühlen. Sein Erstlingswerk „Mein Weckruf für Deutschland – Neverforgetniki“ fand sich kurz nach Erscheinen in den Bestsellerlisten wieder. Erstmals stehen beide exklusiv bei SchrangTV Talk vor der Kamera. Dieses Interview ist ein Muss für jeden Bürger, der die Zustände in unsrem Land nicht mehr hinnehmen will.





Quelle: Schrang TV