Führt die Impfung zu schweren Corona-Verläufen?: COMPACT.Der Tag

Die Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt ab sofort eine vierte Corona-Impfung für Menschen ab 60 Jahren. Dies teilte die Kommission in Brüssel mit. Wörtlich hieß es: Wir haben keine Zeit zu verlieren. In Deutschland gibt es die vierte Impfung bereits seit Monaten. Die offizielle Empfehlung gilt jedoch als Voraussetzung, um den Impfstatus von dem sogenannten zweiten Booster abhängig zu machen. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 11. Juli.

Das sind einige unserer Themen: Menschliche Schutzschirme – Schwere Vorwürfe gegen Kiews Armee

Corona-Politik – RKI-Zahlen: Macht die Impfung erst richtig krank?

Erdgas – Freddy Ritschel weiß, wie wir so richtig sparen

Das Letzte – Nord Stream 1 – Abgeschaltet für immer? Quelle: COMPACTTV