Straßenumfrage: Was bleibt von Angela Merkel? Das sagen die Niedersachsen

Im September endet nach 16 Jahren im Amt die Kanzlerschaft von Angela Merkel. Eine Ära geht zu Ende. Was bleibt von Angela Merkel? Wird sie den Deutschen fehlen? RT DE startet eine Umfrageserie zum Abschied der Kanzlerin. Heute aus Niedersachsen.

Mit den Bundestagswahlen am 26. September geht die Kanzlerschaft von Angela Merkel nach 16 Jahren zu Ende. In unserer Umfrageserie zum Abschied der Kanzlerin fragen wir Bürger in ganz Deutschland: Was bleibt von Angela Merkel? Wird sie den Deutschen fehlen? Heute aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover.





Quelle: RT DE