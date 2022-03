Dr. Daniele Ganser im Gespräch: Wie Medien unsere Angst steuern

Von der Angst vor Terror über die Angst vor Viren bis zur Angst vor Russland: Wie steuern Medien eigentlich unsere Angst? Welche Angst ist gerade aktuell? Und was kann man als Medienkonsumentin und Konsument dagegen tun? Über diese Fragen hat der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser mit Christoph Pfluger gesprochen. Das Gespräch fand am 23. Februar 2022 statt, kurz nachdem in der Schweiz am 17. Februar 2022 der Bundesrat fast alle Corona Massnahmen aufgehoben hatte.

Der Schweizer Journalist Christoph Pfluger gibt seit 30 Jahren den «Zeitpunkt» heraus, ein Magazin «für intelligente Optimistinnen und konstruktive Skeptiker», und hat sich während der Corona-Krise in der Schweiz sehr kritisch zum Lockdown und anderen Massnahmen der Schweizer Regierung geäussert.

