Wie ist die Lage auf den Intensivstationen wirklich? Die fragwürdigen Zahlen des Intensivregisters

Die "Bundesnotbremse" greift so tief wie kein anderes Gesetz in die Grundrechte der Bevölkerung ein. Ausgangssperren und Ladenschließungen seien nötig, so die Kanzlerin, weil die Lage auf den Intensivstationen immer schlimmer werde. Es drohe die Überlastung des Gesundheitssystems. Doch wie steht es tatsächlich um die Auslastung in den Krankenhäusern? Wir haben die Zahlen des DIVI-Intensivregisters genauer unter die Lupe genommen - und Erstaunliches festgestellt.

Die komplette Sendung: Die Themen im Einzelnen:

3:51 Die fragwürdigen Zahlen des DIVI Intensivregisters



17:42 Ausnahmezustand über alles – Bundesnotbremse verfassungswidrig?



34:35 Scripted Reality – Zurück in die Zukunft



1:03:16 Dank an die Unterstützer



1:09:09 Lynchjustiz für Meinungsfreiheit – Desinfektion des Debattenraums



1:27:42 Der Kalte Krieg wird heiß – Säbelrasseln der USA



1:44:53 Neues von Julian Assange



1:52:49 Endlich: Meinungsfreiheit gerettet! YouTube feiert sich selbst



1:58:05 Verlosung: Wer wenn nicht wir, wer wenn nicht Bill?



Quelle: ExoMagazin TV