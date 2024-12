Die größte Freihandelszone der Welt – auf Kosten der Ärmsten!

Am Mercosur-Gipfel soll es nach dem Willen der EU-Spitze und dem deutschen Bundeskanzler Scholz zu einer Einigung über das Mercosur-Freihandels-Abkommen zwischen der EU und Staaten Lateinamerikas kommen. Neben Gewerkschaften, Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen laufen auch die europäischen Bauern dagegen Sturm, da sie durch Billigprodukte ihre Existenz bedroht sehen. Jedoch nicht nur die europäischen, sondern auch die afrikanischen Bauern sind durch das Abkommen in ihrer Existenz bedroht. Welche verheerende Konsequenz dieses Abkommen sowohl für Europa, als auch für Afrika haben kann, sehen Sie in dieser neu ausgestrahlten Sendung aus dem Jahr 2020.

2019 kam es am Rande des G20-Gipfels in Japan zum Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den südamerikanischen Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay.

Vertreter der Industrie begrüßten das Entstehen dieser weltweit größten Freihandelszone nahezu euphorisch. Dass diese Abkommen aber auch massive Auswirkungen insbesondere auf die ärmsten Länder hat, wird jedoch kaum diskutiert. Diese konnten bisher ihre Produkte zollfrei in die EU einführen.

Da durch das Abkommen in Zukunft auch die südamerikanischen Staaten ihre Waren zollfrei in die EU einführen können, nimmt die EU den ärmsten Ländern ihren Handelsvorteil, wodurch diese nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Dadurch dürfte z.B. der mit unzähligen Entwicklungshilfeprogrammen geförderte Aufbau der afrikanischen Wirtschaft zum Erliegen kommen und die afrikanische Urproduktion, das meint die direkte Gewinnung von Wirtschaftsgütern aus Naturressourcen wie z.B. der Landwirtschaft, sogar existentiell gefährdet werden.

Damit wird deutlich, dass die Interessen der deutschen und europäischen Konzerne die Richtschnur für Entscheidungen der EU-Politik sind.

Um die Gewinne der Konzerne zu maximieren wird so die Migration angeheizt, da den Menschen in ihrer Heimat zunehmend jede Perspektive genommen wird. *abgekürzte Bezeichnung für den „Gemeinsamen Markt Südamerikas“

Links: https://web.de/magazine/wirtschaft/eu-baut-mercosurstaatenbund-weltweit-groesste-freihandelszone-33812862



https://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/mercosur-abkommen-schadet-baeuerinnen-weltweit Quelle: Kla.TV