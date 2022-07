Ukraine / Libyen – Paradebeispiel für westliche Doppelmoral

Vor den Angriffen der Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich 2011 wegen angeblich humanitärer Gründe, war Libyen unter dem vermeintlichen Diktator Gaddafi ein reiches und stabiles Land mit den höchsten sozialen Errungenschaften in Gesamtafrika. Im Gegensatz zum militärischen Einsatz Russlands in der Ukraine wurden die Westmächte trotz ihres verheerenden Zerstörungswerkes mit keinerlei Sanktionen belegt und auch von der Weltpresse in keiner Weise verurteilt.

Im Weltgeschehen der letzten Jahrzehnte lässt sich ein roter Faden erkennen: Wann immer die USA mit ihren Verbündeten in einem Land militärisch interveniert hatten, erfuhr das jeweilige Land Instabilität, Spaltung durch Bürgerkriege, Verarmung der Bevölkerung bis hin zu totaler Zerstörung. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV