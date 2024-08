Interview mit Jens Fischer Rodrian – Widerstand aus Notwehr

Die Erzählungen über gut und böse, Freund und Feind, richtiges Leben — falsches Leben, gute Fahne — schlechte Fahne, rechts — links, wird immer absurder, unglaubwürdiger und verlogener. Die Menschen spüren das. Die Rechnung, uns weiter zu spalten, wird nicht aufgehen! Wer in den vergangenen Jahren Kritik an gängigen Narrativen – von Corona, Klima bis Ukraine und Gaza – wagte, hatte mit unterschiedlichen Konsequenzen zu rechnen. Bei Kritik an den Corona-Maßnahmen waren es Hausdurchsuchungen, Strafanzeigen, Jobverlust und massive Rufschädigung als äußerlich sichtbare Konsequenzen.

Wer sich gegen den Mainstream stellte, wurde angegangen, ausgegrenzt und aus dem „solidarischen WIR“ ausgeschlossen. Das, was der ehemalige saarländische Ministerpräsident Tobias Hans bezogen auf „Ungeimpfte“ so unmenschlich, aber in widerwärtiger Art und Weise doch treffend formulierte: „….ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben“, traf ebenfalls in voller Härte die Kunst und Kulturszene. Jens Fischer Rodrian ist Musiker, Lyriker und Autor. Seine Filmmusiken wurden mehrmals ausgezeichnet. In New York wurde er Mitglied der bekannten Blue Man Group und arbeitete als Musiker und Produzent für die Blue Man Group Berlin. Jens Fischer Rodrian hat nie geschwiegen und trägt die Konsequenzen seines mutigen Handelns bis heute. „Ungebrochen setzt er sich für Freiheit, Würde und Menschlichkeit ein und weist damit den Weg, wie Kunst diese dunkle Zeit nicht nur zu überstehen, sondern unseren Herzen und Seelen genug Mut und Hoffnung zu schenken vermag, gemeinsam den Aufbruch zu wagen: in eine neue, menschlichere Epoche.“ (Rubikon/Manova) Menschen wie Jens Fischer Rodrian sind jene “Friedvollen Krieger“, die sich dem allumfassenden Wahnsinn entgegengestellen und damit gezeigt haben, dass Widerstand nicht nur Notwehr, sondern unumgänglich ist. Der Film HOPE ist endlich fertig und kostenlos anzusehen unter: www.hope-doku.com Quelle: apolut