Strippenzieher: Die Rache der Alice - Möge die Macht mit uns sein

Wir schreiben das Jahr 2021. Es herrscht Uneinigkeit zwischen den Fraktionen. Corona und die damit einhergehenden Betrugsfälle zwingen die Oppositionellen, einen erbitterten Kampf gegen die Koalitionen zu führen. Doch was benötigt so eine neue #Weltordnung, um erfolgreich zu regieren? Eigentlich doch nur eines. Einen Übeltäter, der selbstbewusst genug ist, sich gegen andere aufzulehnen. Und wer wäre da besser geeignet als die Vorsitzende der AfD Alice Weidel? Nur eine echte Schurkin kann die amtierende böse Königin Angela vom Thron stoßen. Ein erbitterter Kampf um Macht, Liebe, Wahlkampf und Impfung steht Deutschland und den #Impfzentren bevor.

Und dabei hätte all das verhindert werden können. Es könnte Frieden herrschen. Aber nein, unser liebster Gesundheitsminister Jens Spahn bekommt einfach nichts Vernünftiges auf die Kette. Unnütze Masken an Obdachlose und behinderte Menschen geben und Betreiber von #Teststationen akzeptieren, die eher auf Profit als auf die Sicherheit der Bevölkerung aus sind, sind da nur einige Verfehlungen der letzten Monate. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist ein Richtungswechsel doch gar keine so schlechte Idee. Schließlich ist Blau die Farbe der Hoffnung, oder wie war das noch mal?





Quelle: RT DE