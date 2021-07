Basta Berlin (Folge 93) – Abseits der Fakten: Der Weg zur Impfpflicht

Ungeimpfte bitte draußen bleiben! Was in Frankreich oder Griechenland bereits geplant ist, wird hierzulande heiß diskutiert. Der Druck auf diejenigen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht gegen SARS-CoV-2 impfen lassen wollen, wächst enorm. Dabei sprechen aktuelle Studien vor allem eine Sprache: Angst ist gefährlicher als Covid oder Delta. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel haben heute wichtige Studienergebnisse im Gepäck: Es geht um weit verbreitete Corona-Antikörper. Es geht um Kinder und Jugendliche, deren Erkrankungsrisiko keine Impfung rechtfertigt. Und es geht um Angst als tödliche Gefahr für Krankenhauspatienten. Außerdem begeben wir uns auf Europareise: Die Impfpflicht ist auf dem Vormarsch. Landet sie auch bald bei uns?

Quelle: SNA News (Deutschland)