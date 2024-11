Neuwahlen im Osten? Jetzt wackeln die Koalitionen!

Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Sarah Wagenknecht verrät ihre Wähler! Die Koalitionsverträge, an denen das BSW beteiligt ist, liegen vor und alles steht auf Kriegskurs. Doch nicht alle in der Partei wollen das und dies könnte Neuwahlen in Brandenburg und Sachsen bedeuten! Über diesen Verrat an den Wählern und die Möglichkeit von Neuwahlen, sprechen Paul Klemm und Jürgen Elsässer.

Quelle: COMPACT-TV