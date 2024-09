Kayvan Uncut #3

In der neuesten Ausgabe von “Kayvan Uncut” wird es heiß hergehen! Normalerweise bringen wir Sie in knackigen 20-30 Minuten auf den neuesten Stand, doch diesmal mussten wir einfach überziehen – und das aus gutem Grund. Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen haben das politische Parkett in Deutschland erschüttert, und diese Entwicklungen verdienen unsere volle Aufmerksamkeit. Im Fokus der Sendung steht die Analyse der Wahlergebnisse, insbesondere wie die AfD und die neu gegründete Partei BSW abgeschnitten haben. Wir nehmen die Gerüchte um die BSW genauer unter die Lupe: Was steckt wirklich hinter dieser Partei, und was sind ihre Ziele?

Doch das ist noch nicht alles: Wir sprechen über die aktuelle Debatte um das Magazin Multipolar und die Vorwürfe der Landesmedienanstalt wegen angeblicher Verstöße gegen journalistische Standards. Dann werfen wir einen Blick auf die neue Panik um die Affenpocken und die Gerüchte um bevorstehende RNA-Impfungen, die bereits von amerikanischen Logistikunternehmen ins Rollen gebracht werden.



Ein kurzer trauriger Abstecher zu Solingen und ein positiver Ausblick von Kayvan runden die Sendung ab. Wir entschuldigen uns, dass wir diesmal etwas überzogen haben – aber bei so viel wichtigen Themen ist das einfach unvermeidbar. Freuen Sie sich auf eine spannende und tiefgehende Episode von “Kayvan Uncut”. Quelle: apolut