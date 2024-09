Im Gespräch: Sabine C. Stebel: Die gesteuerte Ständige Impfkommission

Die Enthüllung der RKI-Leaks und die Wahrheit über die STIKO und ihre Verstrickung in die Pharmaindustrie: In diesem exklusiven Interview, geführt mit der Biologin Dr. Sabine C. Stebel und dem freien Journalisten Alexander Kühn, beleuchten wir die brisanten Erkenntnisse aus den geleakten RKI-Dokumenten, die deutlich machen, dass zentrale Gesundheitsbehörden – allen voran die Ständige Impfkommission (STIKO) – keineswegs so unabhängig agieren, wie bislang behauptet. Im Gegenteil: Die Belege zeigen, dass die STIKO über mehrere Ebenen hinweg als verlängerter Arm der Pharma- und Impfstoffindustrie fungiert. Während die Profite ungebremst sprudeln, bleibt die Haftung bei Impfschäden beim Staat – die Industrie bleibt ungeschoren.

Besonders schockierend ist, wie Politiker und Entscheidungsträger, gesteuert durch Lobbyisten, den Anschein einer unabhängigen Expertise aufrechterhalten konnten. Doch die nun öffentlich gewordenen RKI-Files legen erstmals schwarz auf weiß offen: Die STIKO folgt den Vorgaben der Politik, ohne Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung – und insbesondere der jüngsten und verletzlichsten unter uns: Babys und Kinder. Dr. Sabine C. Stebel und Alexander Kühn liefern in diesem Interview konkrete Beispiele und Analysen, die klar belegen, dass die STIKO nicht im Sinne der Allgemeinheit agiert. Für jeden kritisch denkenden Elternteil stellt sich nach diesen Enthüllungen unweigerlich die Frage: Wem kann man in Fragen der Kindergesundheit noch vertrauen? Wer nach diesen Informationen weiterhin blind den Empfehlungen der STIKO folgt, muss sich bewusst sein, welche Risiken er für sein Kind in Kauf nimmt. Schauen Sie das Interview und machen Sie sich selbst ein Bild – es ist Zeit, die Fakten zu hinterfragen und Verantwortung zu übernehmen.

Quelle: apolut