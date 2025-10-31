Daniele Ganser: Werden wir von Narzissten regiert?

Am 1. September 2025 sprach der Schweizer Historiker Daniele Ganser mit dem Journalisten Michael Holmes von den NachDenkSeiten. Ganser erklärte, dass seiner Ansicht nach in Gaza ein Genozid stattfindet. Doch in Deutschland trauen sich nur wenige, den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu zu kritisieren.

Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).

In seiner Arbeit untersucht Daniele Ganser die Themen Frieden, Energie, Krieg, Terror und Medien aus geostrategischer Perspektive. In der Überzeugung, dass auch Wissenschaftler helfen können, einen Teil der Lügen und der Brutalität zu überwinden, die unsere Welt noch immer prägen, engagiert sich Daniele Ganser gemeinsam mit tausenden Menschen für eine Welt in Frieden und für erneuerbare Energien. Seine Forschungsschwerpunkte sind: Internationale Zeitgeschichte seit 1945, Verdeckte Kriegsführung und Geheimdienste, US-Imperialismus und Geostrategie, Energiewende und Ressourcenkriege, Globalisierung und Menschenrechte.

