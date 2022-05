Kriegsverbrechen der Ukraine-Armee aufgeflogen: COMPACT.Der Tag

Erneut erreichen uns erschreckende Bilder aus dem Kriegsgebiet. Bei einem Angriff auf einen Markt in Donezk sind nach Angaben der Rettungsdienste drei Zivilisten verletzt worden. Todesopfer gab es demnach nicht. Bei der Attacke getroffen wurden demnach auch angrenzende Wohngebäude. Die Behörden in Donezk machen die ukrainische Armee für den Beschuss verantwortlich. Und damit herzlich willkommen bei COMPACT.Der Tag am 11. Mai.

Das sind einige unserer Themen. Kriegsgefangene – Schwere Vorwürfe gegen die Ukraine

Erdgas – Jetzt dreht Kiew den Hahn zu

Samurai – Japans mystische Kämpfer sind in Berlin

Störsender – Warum Freddy Ritschel lieber Jaulen statt Propaganda hört

Das Letzte – Baut sich Brüssel jetzt einen Hinterhof? Quelle: COMPACTTV