Interview mit Dr. Michael Nehls: „Perfekte Propaganda“

Wenn unser autobiographisches Gedächtnis überschrieben wird, raubt das dem Menschen seine Individualität. Das selbstständige Denken wird unterdrückt und lediglich der Inhalt der Propaganda verbleibt als Erinnerung. PD. Dr. Michael Nehls deckt mit seinem Buch „Das indoktrinierte Gehirn“ einen perfide ausgeführten Angriff auf unsere Individualität auf, mit dem Ziel den Menschen ihre Fähigkeit zum selbständigen Denken zu nehmen.

Auf den Punkt gebracht ist es das schlussendliche Hacken unserer Identität, so dass wir in wenigen Jahren die digitale Welt nicht mehr von der analogen unterscheiden werden können und unsere Erinnerungen an vergangene analoge Zeiten gelöscht sind.

Quelle: apolut