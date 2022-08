Nachrichten AUF1 vom 16. August 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Geburtenrückgang und gleichzeitige Übersterblichkeit: Was ist der Grund? + Archiv für Corona-Unrecht versetzt Systemmedien in Panik + Kindesmissbrauch gestoppt: Klinik für „Kinder-Geschlechtsumwandlungen“ geschlossen + Deutschlands Gas-Umlage ab Oktober: Todesstoß für Haushalte und Industrie + Grüne Energiewende: Koste es, was es wolle! + RBB-Skandal nimmt kein Ende: 15.000 Euro Pension für Ex-Intendantin + Islam-Terror: Salman Rushdie überlebt Mordanschlag knapp + Die gute Nachricht: Archäologen entdecken uralte Burg in Sachsen-Anhalt

Kurzmeldungen:



+ Großer Austausch: Aschraf Ghani erwartet Millionen neuer Einwanderer aus Afghanistan + USA: Steuerfahnder dürfen Bürger erschießen + Türke ergaunert Millionen mit falschen Testzentren + Absturz: Moody’s senkt Aussichten für Italien, Tschechien und Slowakei + Trotz der Nebenwirkungen: Impfaktion an Oberösterreichs Schulen

