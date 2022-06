G7: Jetzt nehmen sie uns auch noch das Gold weg: COMPACT.Der Tag

Mit deutlichen Worten hat der Verband kommunaler Unternehmen vor den Folgen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland gewarnt. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagte: In diesem Fall „werden Unternehmen zwangsweise ganz oder teilweise abgeschaltet, und die Wirtschaft geht in den nächsten Lockdown“. Gleichzeitig erwartet er offenbar eine Pleitewelle bei Gasversorgern. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 27. Juni.

Das sind einige unserer Themen: Goldboykott – Wie Joe Biden die Machtfrage stellt

G7 – Freddy Ritschel weiß, wir uns den teuren Spaß sparen könnten

Linkspartei – Immer weiter in Richtung Abgrund

Das Letzte – Letzte Generation: Revolutionäre oder Hofnarren? Quelle: COMPACTTV