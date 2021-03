Corona: Der große RESET - Interview bei Katja Jäger mit Oliver Janich

Im Goodbye Hamsterrad Special erwartet Dich ein Interview der Extraklasse, in welchem Oliver u.a. verraten wird, was ihn genau bewogen hat, sich dem investigativen Journalismus zu verschreiben und wie sein eigener Aufwachprozess verlaufen ist. Oliver und die Veranstalterin Katja Jäger sprechen über Corona als dem großen Reset, über die klar kommunizierten Ziele der Machtelite (s. World Economic Forum, u.v.a.), wie z.B. der Gründung einer Weltregierung, maximale Zentralisierung und damit Kontrolle auf allen Ebenen (elektr. Impfpass etc.).

Du erfährst zudem, warum die alternativen Medien die Haupt-Konzepte der neuen Weltordnung, u.a. das bedingungslose Grundeinkommen, pushen und warum Dich genau diese Konzepte in die totale Abhängigkeit führen. Du erfährst des Weiteren, warum der Zinseszins ein Riesenproblem für die Machtelite ist und weshalb nicht vermehrbare Währungen, wie Bitcoin, einen trotz aller Krisenumstände hoffnungsvollen Blick in die Zukunft erlauben.

Quelle: Chembuster