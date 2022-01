Basta Berlin (113) – Team Übervorsicht

Während andere Länder ihre Corona-Maßnahmen weiter zurückfahren und das Ende der Pandemie dort in greifbare Nähe rückt, mutiert Deutschland von "Team Vorsicht" zu "Team Übervorsicht". Zunächst völlig unbemerkt, wurden einige Verordnungen sogar verschärft. Der Club der plötzlich wieder "nicht vollständig" Geimpften wächst - ebenso wie der Protest....so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa beobachten einen Glaubenskrieg im Mainstream: Während ein Teil der Gesellschaft Gesundheitsminister Lauterbach zur Götze erklärt hat und ihm bedingungslos folgt, wenden sich immer mehr Mediziner und Experten von diesem übervorsichtigen Weg ab. In Österreich und auch in Deutschland ist eine Impfpflicht vielleicht nur eine Frage der Zeit, in anderen Ländern wird darüber nur müde gelächelt. Anderswo fallen die Masken, hierzulande wird die Maßnahmenschraube zunächst noch enger gezogen. Wird es erst schlimmer, bevor es besser wird? Oder ist Zuversicht angesagt? Basta Berlin – der Duft der Endemie…





Quelle: SNA News (Deutschland)