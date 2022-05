Dr. Daniele Ganser: Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern

In Österreich hielt der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in Sipbachzell bei Linz einen Vortrag. Danach sprach er mit Helmuth Glaser von RTV über den Imperialismus der USA, Propaganda in den Medien und Waffenlieferungen von Deutschland in die Ukraine. Daniele Ganser kritisiert, dass die Schweiz die Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland mitträgt und am 28. Februar 2022 ihre Neutralität aufgegeben hat.

Auch Österreich trägt die Wirtschaftssanktionen gegen Russland mit und ist daher nicht mehr neutral.

Die Schweiz, Österreich und Deutschland sollten eine von den USA unabhängige Position einnehmen, fordert Ganser, und keinesfalls Waffen in die Ukraine liefern. Daniele Ganser hat eine neue kostenpflichtige Community! Er sagt: "Ich würde mich sehr freuen, Dich dort zu begrüssen! Mein Ziel ist, in diesen bewegten Zeiten

den inneren und äusseren Frieden zu stärken!" Hier erfährst Du mehr zu

diesem spannenden neuen Projekt: https://community.danieleganser.online/

Quelle: Daniele Ganser