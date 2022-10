Christian Hafenecker: „Hausdurchsuchungen sind eine neue Form von Spionage“

In Österreich werden in den letzten Jahren immer öfter Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz laut. Vor allem werden Oppositionelle mit fragwürdig begründeten Hausdurchsuchungen regelrecht terrorisiert. Die dabei erbeuteten Daten werden dann oft an Systemmedien und die herrschenden Parteien weitergespielt.

Nun hat es auch den Nationalratsabgeordneten der FPÖ Christian Hafenecker getroffen. Die Begründung für diese brutale Maßnahme ist lächerlich: Man mutmaßt, dass angeblich ein Corona-Test gefälscht wurde. Quelle: AUF1