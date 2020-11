Corona: Wachmann statt Weihnachtsmann?!

Am 18. November soll ein Ermächtigungsgesetz durchgebracht werden, welches sämtliche Grundrechte aushebelt. Die Rede ist vom erneuerten Infektionsschutzgesetz. Sollte dies am Mittwoch tatsächlich beschlossen werden, befinden wir uns in einem ähnlichen Zustand wie 1933.

Bei Verdacht können Wohnung und Körper mit Staatsgewalt fremdbestimmt werden. Aus diesem Grund versammeln sich am Vormittag dieses Tages tausende Menschen vor dem Parlament in Berlin um das zu verhindern. Dies und vieles mehr ist Bestandteil der neuen Sendung von SchrangTV.



Quelle: SchrangTV