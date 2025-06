Dr. jur. Beate Pfeil: Zur Schönheit des Wertesystems unseres Grundgesetzes und zum Totalversagen des Rechtsstaates

Dr. jur. Beate Sibylle Pfeil regte mit Ihrer Rede auf der Großdemo „Deutschland steht auf“ in Berlin am 24.5.2025 zum Nachdenken an. Sie sprach über unsere Freiheit, unsere Menschenwürde, über das Totalversagen des Rechtsstaates und über die Schönheit des Wertesystems des deutschen Grundgesetzes.

Dr. jur. Beate Sibylle Pfeil:

Also nochmal, ich bin die Beate Pfeil, bin Mitglied bei MWGFD, ich bin bei den Anwälten für Aufklärung, ich bin im Beirat von KRiStA, also im Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte, und bei den Freien Juristen und natürlich auch beim Hippokratischen Eid, also überall. Und freue mich total, dass Ihr alle da seid und möchte heute das, was die Sonja jetzt so schön aus ärztlicher Sicht beschrieben hat, in diesem Zusammenhang nochmal an die ursprüngliche Schönheit – Ihr werdet euch jetzt wundern – an die ursprüngliche Schönheit unseres Rechtssystems erinnern...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV