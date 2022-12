Telefoninterview mit Mikrowellenspezialist Dr. Barrie Trower Teil 2: Mikrowellenstrahlung kann Wetter und Menschen manipulieren

Klagemauer.TV führte ein Telefoninterview mit dem britischen Mikrowellen-Experten Dr. Barrie Trower. In diesem 2. Teil geht er auf die eminente Bedrohung allen Lebens auf der Erde durch 5G-Mikrowellenstrahlung ein. Laut Dr. Trower habe das geplante 5G-Internet aus dem Weltall das Potenzial, langsam aber sicher jede Art von Leben auf der Erde zu zerstören.

Laut einem Bericht des deutschen Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche vom 23. Februar 2019 soll das Internet bald aus dem All kommen. Auch der internationale Appell „Stopp von 5G auf der Erde und im Weltraum“ schreibt, dass mindestens fünf Unternehmen beabsichtigen, 5G aus dem Weltraum zu senden. Dies mit Hilfe von Satelliten in niederen und mittleren Erdumlaufbahnen, was die gesamte Erde durch starke, gebündelte und steuerbare Strahlen abdecken würde.

Im ersten Teil des Telefoninterviews berichtete der Brite Dr. Barrie Trower, ehemaliger Experte bei der Royal Navy für Mikrowellenwaffen, über die Kriegsführung mit Mikrowellen, die bereits seit 1949 eingesetzt werden. Im heutigen zweiten Teil spricht er über die technischen Möglichkeiten und Gefahren von 5G aus dem Weltraum. ...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV