Am Set: Demonstration "Hand in Hand für unser Land" am 23.11.2024 in Berlin

Der 2024 gegründete Verein “Hand in Hand für unser Land e.V.” hatte am vergangenen Samstag, den 23. November 2024, zu einer Großdemonstration nach Berlin aufgerufen. Er vertritt die Interessen des Mittelstandes, der Landwirte und Rentner. Steuergerechtigkeit und das Gemeinwohl in unserem Land sind seine Anliegen. Vorangegangen waren Sternfahrten im Konvoi aus allen Richtungen des Landes mit dem Motto "Ab durch die Mitte Deutschlands". Die Abschlusskundgebung fand vor dem Brandenburger Tor statt.

Die Stimmung war eher gedrückt. Das Momentum der großen Bauerndemos im Frühjahr 2024 ist weg. Obwohl die Forderung von damals – "Die Ampel muss weg!" – fast erfüllt ist. Die Menschen setzen ihre Hoffnung nicht auf einen Wandel durch die Politik und die in Aussicht gestellten Neuwahlen. Es geht nicht um Parteien. Es geht ums große Ganze… Sehen Sie dazu auch das Interview mit dem Medienbeauftragten des Vereins, Frank-Wolfgang Hirdes. Hier der Link: https://apolut.net/im-gespraech-frank-wolfgang-hirdes/ Quelle: apolut