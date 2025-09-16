Mega: Rechte erobern London und AfD siegt im Pott!

In ganz Europa sind Patrioten auf dem Siegeszug in den Parlamenten und auf der Straße. Die AfD erreicht in Deutschland bei den Kommunalwahlen in NRW neue Rekordergebnisse und in Großbritannien demonstrieren nahezu eine Million Menschen für Meinungsfreiheit und gegen die Überfremdung ihrer Heimat. Was sich genau am Wochenende ereignete und warum der Zug scheinbar keine Bremse hat, wissen Dominik Reichert und unser Spezialgast Aron Pielka aka "Shlomo Finkelstein".

