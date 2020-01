Mross: Sind Steuern Diebstahl?

Die Steuereinnahmen sind auf Rekord. Trotzdem will der Staat immer mehr. Besonders die SPD präsentiert im Wochentakt neue Ideen, dem Bürger noch tiefer in die Tasche zu greifen. Esken will jetzt gar den Sozialismus einführen. Wie endet das?

Michael Mross zum Steuer-Staat Deutschland (siehe Video unten).



Quelle: MMnews TV



Anzeige: