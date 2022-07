Nachrichten AUF1 vom 5. Juli 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:



+ Affenpocken: WHO fordert „dringend“ Eindämmung in Europa + „Corona-Fakten“: Nebenwirkungen und Todesfällen nach Covid-19-Impfungen im VAERS + Trotz Warnungen: Deutschland rast im Eiltempo auf die Energie-Katastrophe zu + Heinrich Fiechtner im AUF1-Interview: „Der parlamentarische Betrieb ist eine Karikatur“ + Dystopisch: WEF-nahe Firma will digitale Identitäten für eine Milliarde Menschen + „Senta auf Achse“: Zu Besuch auf dem Münchner Frühlingsfest + Japan: Im Land der aufgehenden Sonne droht die Wirtschaft abzustürzen + Die gute Nachricht: Wissenschaftler erfinden neuen Schwermetall-Filter

Kurzmeldungen:



+ Wegen Inflation: Deutsche-Bank-Chef sieht sozialen Frieden in Gefahr + Gebettel: Ukraine braucht 750 Milliarden Dollar für Wiederaufbau + Lambrecht verweigert Auskunft über Zustand der Bundeswehr + Energiekrise: Gewesslers groteske Gas-Förderung + Abtreibung als Pflichtfach bei Medizinern

Quelle: AUF1