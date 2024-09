Volkswille egal: Regime lässt die Maske fallen

Dreister geht es kaum noch! Das Volk hat gesprochen, doch der Wählerwille lässt sich offenbar unterschiedlich interpretieren. So beanspruchen CDU und Ampelparteien den Regierungsauftrag wie selbstverständlich für sich, jeglicher geäußerter Zweifel an diesem Prozedere scheint staatfeindlich. Was sich in den letzten 24h kurioses zugetragen hat und welche Parallelen im Hinblick auf das COMPACT-Verbot zu erkennen sind, analysieren jetzt der Publizist Manfred Kleine-Hartlage und COMPACT-Redakteur Sven Eggers für Sie.

Quelle: COMPACT-TV