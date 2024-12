Kopp: 14. Prozesstag von M. Ballweg – Hauptsachgebietsleiter der Steuerfahndung im Zeugenstand

Am 14. Verhandlungstag im Verfahren gegen Michael Ballweg am Landgericht Stuttgart stand der Hauptsachgebietsleiter der Steuerfahndung Stuttgart im Fokus. Die Befragung des Regierungsdirektors wurde nach fünf Stunden aus Gerichtsgründen unterbrochen und wird am 7. Januar 2025 fortgesetzt. Besonders brisant: Auch der leitende Steuerfahnder konnte keine klare Definition der Zwecke von Querdenken liefern – erneut entschied „Lebenserfahrung“.

Neben spannenden Momenten im Zeugenstand nahmen sich Michael Ballweg und sein Anwaltsteam Zeit für ein persönliches Jahresresümee. Trotz der Herausforderungen bleibt die Verteidigung optimistisch und blickt auf das kommende Jahr mit Kampfgeist und Teamzusammenhalt. Nächster Verhandlungstag: Dienstag, 07. Januar 2025 Ort: Landgericht Stuttgart Quelle: apolut / Kopp