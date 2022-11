Corona und Politik: Die Hintergründe werden verschwiegen – von Urs Hans SENDEREIHE 6/9

Urs Hans, Zürcher Kantonsrat und Präsident des Vereins „Public Eye on Science“ führte am 2. Oktober 2022 als Organisator durch die Corona-Kundgebung in Winterthur. Zum Thema Corona reichte er im Kantonsparlament von Zürich drei Standesinitiativen ein. An der Kundgebung berichtete er über eine weitere Standesinitiative, die er im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingereicht hat. Erfahren Sie mehr darüber, was diese Initiative bezwecken soll.

Mit einer Standesinitiative kann ein Kanton der Bundesversammlung einen Entwurf zu einem Gesetz oder einer Verordnung vorlegen.An der Kundgebung berichtete er nun über eine weitere Standesinitiative, die er im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eingereicht hat. Sie hat die Rückbesinnung der Schweiz zur immerwährenden Neutralität zum Ziel. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV